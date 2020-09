Campaña se inspira en la lotería mexicana para movilizar al voto latino

Un grupo de activistas ha desarrollado una campaña para impulsar el voto hispano en Arizona y se ha valido de tarjetas de la lotería mexicana pero con la imagen de figuras y personas de esta comunidad.

“Esta idea nació de mezclar el juego de la lotería, que es muy popular, con representantes de nuestra comunidades, como líderes, luchadores y latinos que se sientan identificados para incentivarlos a votar”, dijo este martes a Stephanie Maldonado, una de las responsables de la campaña VOTEriaAZ.

The Voteria AZ Campaign will be hosting its first ever Movie Drive-In VR Event, this national voter registration day. If you need to register, update, get on the early mailing list join us! Make sure to bring: State ID, Last 4 of SSN, or Copy of Birth Certificate, Snacks! pic.twitter.com/qKm4Uq7TbC

— ACE (@EmpowerAZ) September 4, 2020