Con minibikini, María Elisa Camargo descansa boca abajo a la orilla del mar

La satisfacción de haberlo dejado todo en la pista. En todos los sentidos. Cerrando una aventura realmente mágica (de la cual todavía no puedo compartir mucho) que me dejó el alma llena. “Infatuation” es especial señores, agárrense que se viene algo bueno 🎬 A Paula DiFara se le invirtió todo el sabor que pude encontrar en mí. A las personas que se me cruzaron en este camino les dejé un pedacito de mi corazón, lo lindo de las conexiones reales y la apertura total ✨ Y al entorno, bueno, qué les puedo decir… dejemos que la foto hable de eso 😈 Stay Tuned, muy pronto INFATUATION. 😬