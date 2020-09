Gran apuesta al futuro: inauguran el 2do rascacielos de oficinas más alto de Nueva York

Aunque el panorama actual de coronavirus, éxodo y teletrabajo mantiene a miles de oficinas vacías en Nueva York, otros siguen apostando a un mejor porvenir. Al menos los proyectos que ya estaban avanzados, no se han detenido.

Ayer, con la presencia del alcalde Bill de Blasio, famoso por su batalla por elevar los impuestos a los empresarios, se cortó la cinta inaugural de la torre One Vanderbilt, perfilada como el 2do rascacielos de oficinas más alto de Nueva York, con 77 pisos y 1,401 pies (427 metros) de altura, con ventanas de piso a techo.

Entre sus muchos avances, el edificio se interconectará con Grand Central Terminal para brindar acceso a Metro North, el subterráneo MTA y, en el futuro, LIRR, como parte del proyecto East Side Access.

Según el alcalde, el corte de cinta fue “para celebrar que la ciudad de Nueva York está abierta y regresa al trabajo“, mientras grupos empresariales han enviado cartas públicas a él y el mandatario Donald Trump pidiendo acciones que garanticen el “regreso al trabajo” en la ciudad más poblada del país.

Según la oficina del alcalde, el corte de cinta del lunes se planeó semanas antes de recibir la primera carta, fechada 10 de septiembre.

“Tomando el lugar que le corresponde en el horizonte icónico de Nueva York, One Vanderbilt establecerá un entorno de trabajo de vanguardia en Nueva York con comodidades sin precedentes, que incluyen techos de 24 pies de altura, vistas increíbles y acceso directo a las redes de tránsito en el corazón de East Midtown”, dijo Marc Holliday, presidente y director ejecutivo de SL Green.

Los voceros dicen que el edificio diseñado por KPF ya está alquilado en un 60%, y se completó con $100 millones de dólares por debajo del presupuesto y más de tres meses antes del cronograma de construcción.

“El diseño de la torre surgió de los esfuerzos de colaboración de nuestro estudio, SL Green, Hines, y el Departamento de Planificación Urbana de la ciudad de Nueva York”, destacó James von Klemperer, presidente y director de diseño de KPF.

El proyecto incluye un piso de amenidades de 30 mil pies cuadrados, sólo para inquilinos, con espacios de reuniones de gran formato, salón estilo club, ofertas de comida y terraza al aire libre.

También anuncian un restaurante de alto diseño de 11 mil pies cuadrados del renombrado chef Daniel Boulud, destacó ABC News.

"We are proud that #OneVanderbilt’s completion and opening is a physical reminder of New York’s resiliency. This city has been written off many times before and has always rebounded stronger than ever." – Marc Holliday, Chairman & CEO of @SLGreen pic.twitter.com/cH6y14va2M

— One Vanderbilt (@one_vanderbilt) September 15, 2020