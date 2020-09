Trump pide apoyar a militares con imagen de ¡jet ruso!

El equipo de campaña del presidente Donald Trump lanzó un anuncio que llama a los estadounidenses a apoyar a militares, pero utiliza una fotografía de archivo de aviones de combate rusos y modelos rusos vestidos como soldados.

Así lo reveló un reporte de Politico sobre el anuncio con motivo del 11 de septiembre.

El anuncio, que fue realizado por el comité Make America Great Again y tiene las siluetas de tres soldados caminando, al tiempo que aviones de combate vuelan sobre ellos, reportó el portal. Agrega que la difusión se hizo del 8 al 12 de septiembre.

“Definitivamente es un MiG-29”, dijo Pierre Sprey un experto consultado por el portal.

El experto que ayudó a diseñar los aviones F-16 y A-10 para la Fuerza Aérea de EE.UU. incluso fue irónico.

“Me alegra ver que está apoyando a nuestras tropas”, expreso el especialista que describió, entre otros aspectos, que el ángulo de la cola de la aeronave y el epscio entre motores.

Donald Trump campaign ad asks voters to “Support Our Troops,” but uses a stock photo of Russian fighter jets and weapons. https://t.co/ucmghREHNY pic.twitter.com/bLQDKevUTL

— Jim Roberts (@nycjim) September 15, 2020