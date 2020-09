VIDEO: Policía lanza gas pimientas a jugadores que discutían con los árbitros en la tercera división brasileña

View this post on Instagram

Em jogo marcado por confusões e erros grosseiros da arbitragem, a partida entre Manaus/AM x Treze, realizada às 18h, na Arena Amazônia, acabou em 1 a 1. Reforçamos que o Treze Futebol Clube não partilha de agressões e reprime a violência! A ideia do clube é não impulsionar atitudes deste tipo, e lamentamos profundamente a postura da Polícia Militar presente no local. Com relação à arbitragem, que foi o impulso de toda confusão, informamos que todos os lances e erros serão apresentados em denúncia formal à CBF. É inadmissível que o futebol possa ser tão prejudicado, não é possível aceitar que profissionais, pais de família, e todos os segmentos envolvidos, percam a credibilidade do espetáculo. Basta! #TrezeFC #TrezeFutebolClube #GaloDaBorborema #MaiorTorcidaDaParaíba #CampeonatoBrasileiro #SérieC