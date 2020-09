Alertan de mensajes de texto falsos en nombre de USPS: timadores roban información financiera de las víctimas

Noticias

¡No se te ocurra abrir el enlace!

La fiscalía general de Texas alertó de un esquema de fraude mediante mensaje de texto bajo el que el los timadores alertan de un supuesto paquete en camino por parte del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

Según el fiscal general Ken Paxton el mensaje incluye un aviso de entrega de paquete falso y un enlace fraudulento.

Si la persona le da clic al enlace, el sistema le pide que suministre información personal “para hacer la entrega”.

La trampa no acaba ahí, ya que el mensaje también le solicita al destinatario que “reclame la propiedad” proporcionando su número de tarjeta de crédito y otros datos. Esta es la forma en que los delincuentes se roban la identidad de la víctima.

Paxton emplazó a las personas que reciban el mensaje que reporten el número y el contenido del texto a su oficina o a la Comisión Federal de Comercio.

Las personas pueden llamar a la División de Protección al Consumidor de la Fiscalía al 1-800-621-0508.

El fiscal general además recordó que compañías de envíos como DHL, UPS, FedEx y Amazon no contactan a los consumidores mediante mensajes de texto por envíos de paquetes.

Los pasos a tomar en caso de recibir el mensaje fraudulento:

• No hagas clic al enlace

• No respondas al mensaje ni lo comparta

• No suministre información personal o financiera

• Elimina el mensaje y bloquee el número desde el que se envió el texto

• Notifique a la Oficina del Fiscal General o la Comisión Federal de Comercio sobre su caso, el número de teléfono y el contenido del mensaje