En bikini, Angelique Boyer demuestra su amor por México

Entretenimiento

Actualmente la actriz protagoniza la telenovela "Imperio de mentiras"

Angelique Boyer demostró su amor por el país que la convirtió en una estrella, posando en la playa junto a la bandera de México, luciendo un bikini estampado. El mensaje que escribió junto a la imagen que publicó en Instagram fue: “¡Viva México! 🇲🇽 Que vivan los recuerdos de los que ya no están y nos enseñaron a amar este país. México no sólo es parte de un gran continente, a mí me enseñaron que México es tierra, mar, montañas y maravillas. Pero la verdadera riqueza está en su gente, cultura e historia. México, eres el país más rico del mundo 🗺 TE AMO”.

Actualmente la bella actriz estelariza junto a Andrés Palacios la telenovela “Imperio de mentiras”, que ha tenido muy buena aceptación desde su estreno el 14 de septiembre. Ella ha declarado que, por el momento, el tema de la maternidad no es algo que le quite el sueño: “Realmente yo sigo pensando en que tal vez no sea mamá”.

Angelique también ha dado a conocer que se lleva muy bien con Santiago, el hijo de su pareja Sebastián Rulli: “Es muy divertido y agradable para mí conocer un niño tan lindo, que siempre ha sido tan dulce conmigo”. El actor argentino no se quedó atrás, y también demostró su amor por México en una imagen que publicó en su propia cuenta de Instagram.

