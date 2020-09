Lili Estefan viste moderno y le dicen “Ridícula” y que “Usa la ropa de su hija”

Entretenimiento

Atacan en Instagram a la conductora de "El Gordo y La Flaca", Lili Estefan, asegurando que "Es una vieja que se viste de joven"

Una de las consentidas de la televisión hispana es “La Flaca” de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan. Sin embargo, hace poco no le fue nada bien en las redes sociales por unas fotos que publicó con un look en particular.

Luciendo una falda muy corta y con vuelos, una blusa igual y una chaqueta verde, la cubana presumió sus piernas al tiempo que las engalanó con unas sandalias de amarre grueso en el tobillo. Pero esta vez no todo lo que recibió fueron flores por parte de sus seguidores. Algunos la criticaron fuertemente alegando que no está en edad para vestir de esa manera.

“No hay nada que haga ver más mayor a una mujer que creerse una muchachita”, “Luces como una teenager”, “Cuando las viejas se visten de joven se ven ridículas”, “Hermosos los zapatos pero el outfit está para su hija”, fueron algunos de los señalamientos que recibió “La Flaca” de Univision.

Aún así, los más fieles sí le aplaudieron el look y hasta dijeron que “Parecía que los años no pasaran por ella”. Total que fue una completa contradicción la que se pudo leer entre “haters” y admiradores de LiLi. Aquí les dejamos las fotos para que ustedes saquen sus propias conclusiones.