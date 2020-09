Llaman “Chanchoval” a la exconductora de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval

View this post on Instagram

…Hoy decidí atender a todas las peluqueras del Instagram , ya que DURANTE ESTOS DÍAS MI CABELLO ha sido tema de conversación y me acordé de muchas chicas, personas en general que me escriben diciéndome que se burlan de ellas 🤷🏻‍♀️ y hoy quise darles un homenaje peinándome en cámara porque la verdad algo tan simple y divertido puede amargarle la vida a unos cuantos por la mala intención de unos cuantos…acá yo relax peinandome mientras tú tas sufriendo con lo que yo gozo. Firma Una Niña Chiquita 🍓 . .. … …. #CaroSandoval #lareinadelafaja #eltrasnochoconcaro #cosasquelepasanalavenenosa