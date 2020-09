NYPD y FBI hallan materiales para fabricar bombas al sofocar incendio en hogar en Queens

La Brigada de Bombas de la policía de Nueva York y el FBI están investigando el incendio en una casa de Queens (NYC) que contenía materiales sospechosos de ser usados para fabricar bombas.

Las autoridades dijeron que fueron alertados de los posibles explosivos después de que la casa frente a Astoria Park, en la calle 19, estallara en llamas ayer alrededor de las 2 p.m.

El propietario de la casa, que no vive allí, se topó con los paquetes sospechosos mientras inspeccionaba los daños del incendio y llamó al FDNY, que pasó la información a la policía, dijeron las fuentes.

El inquilino del apartamento del primer piso donde se encontraron los materiales estaba actuando de manera errática cuando llegó la policía y lo llevaron al Centro Médico NewYork-Presbyterian / Weill Cornell para observación.

“Se encontraron materiales que suscitaron cierta preocupación”, dijo el comisionado adjunto de NYPD, John Miller, en una conferencia de prensa anoche.

“Eso incluía varios productos químicos, paquetes, libros y manuales” sobre explosivos militares y trampas explosivas, dijo Miller, jefe de lucha contra el terrorismo de la policía de Nueva York.

Fuentes dijeron que los hallazgos incluyeron tres bolsas de nitrato de amonio sospechoso y cordones de mecha. “No se encontró ningún dispositivo ensamblado, en este momento”, señaló Miller. “Pero creo que la preocupación sería los químicos individuales que se hallarse y cómo podrían combinarse”.

Miller agregó que los investigadores estaban esperando una orden judicial para completar el registro en el apartamento.

Un vecino, Doros Evangelides, dijo a New York Post que el sospechoso no identificado es un padre divorciado. “Sus persianas siempre estaban cerradas (…) Nunca sacaba a su hijo al parque”.

El descubrimiento creó una escena agitada con una gran presencia policial y cierre de vías. “Debido a una emergencia policial, evite Astoria Park y las calles circundantes”, informó anoche en Twitter la Comisaría 114 de NYPD.

