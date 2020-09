Adrián Di Monte destrozado: su “hija postiza” murió de cáncer

View this post on Instagram

Realmente me cuesta trabajo escribir esto. Llegaste a nuestras vidas de una manera muy especial. La primera vez que te vi mi princesita Yasmin me llamaste mucho la atención. Tus ojitos decían mucho, expresaban tantas ganas de vivir y a la vez se reflejaba tu lucha constante por la vida. Tengo que decirte que te admiraré toda mi vida porque siempre escondías el dolor con una sonrisa de oreja a oreja que iluminabas el espacio. Como me llamabas padrino, tus abrazos siempre fueron tan puros tan llenos de amor de inocencia absoluta. Amaste sin límites a la vida, a tu tía abuela que la quisiste como mamá. Cundo supe tu historia me rompió el corazón, pero tú viviste hasta el último momento sin quejarte. Escribo esto con lágrimas en los ojos y enojo con la vida PORQUE NO MERECÍAS ESTA VIDA, un ÁNGEL Como TU no merecía esta vida. Desearía haber pasado más tiempo contigo haberte abrazado más decirte que te amo como una sobrina como una hija porque podías serlo. Te quiero mucho mi niña, tu partida tan repentina me dejo el corazón roto y más cuando los doctores decían que te habías curado hace unos meses. Pero luego el maldito cancer se ensañó. Nunca nunca te olvidare siempre te llevare conmigo en mi corazón y mis pensamientos. Se que ya estás en paz y sin dolor pero te fuiste demasiado temprano y las personas que tuvimos la dicha de conocerte nos quedamos con ganas de verte crecer de verte enamorarte de verte graduarte de la universidad de verte alcanzar tus sueños. Yo la verdad no entiendo porque le pasan estas cosas a angelitos como tú. Te quiero mi niña te quiero te quiero,…. ya no te darán más pinchazos que tanto odiabas, ya vas a tener energía y te vas a reír con tus amiguitos que vas a hacer en ese lugar llenos de paz.