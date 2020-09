Con una mínima tanga y sin nada arriba, Maripily dio las “Buenas Noches” a sus fanáticos

Entretenimiento

La exuberante boricua Maripily Rivera se dejó ver casi desnuda antes de irse a la cama

La explosiva modelo Maripily Rivera mandó a dormir a sus seguidores y les deseo dulces sueños pero no sólo con el “Buenas Noches”, sino con un hilo dental mínimo que apenas si se podía ver entre los atributos de la puertorriqueña. No obstante, se quitó cualquier prenda que pudiese cubrir sus senos, al tiempo que secaba parte de su cuello y rostro con una toalla blanca.

Como era de esperarse, los halagos no se se hicieron esperar en las sección de comentarios de su cuenta de Instagram: “Qué rolo de melones mi reina”, “Ni en mis mejores sueños he visto a una mujer tan bella”, “Simplemente divina” y “Que Dios me permita conocerte antes de que termine el año”, fueron algunas de las flores que le lanzaron parte de sus más fieles admiradores.

https://www.instagram.com/p/CFOaBjxnri0/

Maripily Rivera ya se ha consagrado como una de las maestras de la seducción en redes sociales y sabe muy bien cómo levantar pasiones y hacer que sus seguidores tengan unos minutos de alegría en medio de tanto caos a nivel mundial.

https://www.instagram.com/p/CFM5M7inKMT/