Demócratas presionan por nuevo plan de estímulo económico

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, la presidenta Nancy Pelosi (California) y el líder de la mayoría Steny Hoyer (Maryland), buscan concretar un nuevo proyecto de ayuda económica para enfrentar la crisis de coronavirus.

Aunque las negociaciones están estancadas con los republicanos y el Gobierno del presidente Donald Trump, los demócratas creen que tienen la oportunidad de avanzar en una nueva estrategia, adicional al proyecto de $1.5 billones de dólares presentado por un grupo bipartidista.

De hecho, según un reporte de The Hill, la presidenta Pelosi se comunicó con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para hacerse saber de sus intenciones, como una forma de mantener la puerta abierta a las negociaciones y su posible aprobación antes de las elecciones.

El plan de los demócratas es que también haya un acuerdo bipartidista antes de volver a la Casa Blanca, a fin de reducir el riesgo de otro impasse.

El mayor reto de Pelosi será integrar los planes de grupos moderados y progresistas de su bancada, ya que los primeros presentaron un nuevo proyecto –que incluye la ayuda de $1,200 dólares– mientras los segundos defienden los $2.2 billones de dólares, algo rechazado por la Administración Trump y republicanos.

Los demócratas podrían tene una oportunidad en sus planes, ya que el presidente Trump ha presionado a los republicanos para aumentar el monto del paquete que defienden, limitado a $1.1 billón de dólares.

La Cámara lleva ventaja en las negociaciones, mientras el Senado sigue estancado con sus líderes sin ofrecer más opciones.

Esta mañana, Pelosi defendió la Ley HEROES, aprobada en la Cámara en mayo pasado, pero detenida en el Senado. Es, hasta ahora, el plan más completo con $3.3 billones de dólares para empresas, gobiernos, familias, atender los problemas de la pandemia y reconocer a trabajadores esenciales.

As America approaches 200,000 lives lost to the coronavirus, it is clearer than ever that we desperately need the $75 billion for testing and tracing in the #HeroesAct. https://t.co/FZMgobkfqS

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 17, 2020