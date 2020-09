Niño murió baleado en la cabeza desde un auto en Nueva York

Ayshawn Davis, un niño de 11 años, recibió un balazo mortal en la cabeza cuando un hombre disparó “múltiples tiros” desde un automóvil en el norte de Nueva York, dijo la policía.

Davis fue alcanzado cuando estallaron los disparos alrededor de las 11:40 p.m. el domingo en Old Sixth Avenue en Troy, 136 millas al norte de NYC.

El niño fue trasladado de urgencia al Albany Medical Center, pero no pudo ser salvado, dijo el subjefe policial de la ciudad, Christopher Kehn. Agregó que los disparos provinieron de un sedán oscuro. “No tenemos idea de quién fue el objetivo original”.

El Albany Times Union informó que Ayshawn se estaba quedando con un amigo de la familia en ese momento.

Unas cien personas asistieron a una vigilia por el niño la noche del lunes. “Es trágico y debería conmocionar la conciencia de todos nosotros”, dijo el alcalde de Troy, Patrick Madden, en un comunicado. “Estos actos insensibles no reflejan los valores de esta ciudad o este país”.

Tony Buchanan, propietario de “Jimmy’s Pizzeria”, recordó que el niño llegó a su tienda en busca de trabajo el año pasado y que ambos se volvieron cercanos.

“Era casi como un adulto en el cuerpo de un joven”, dijo Buchanan al New York Post. “Tenía tantas metas y aspiraciones en su vida que quería trabajar. No vino a mi restaurante el año pasado para pedir una leche o una porción de pizza gratis, dijo: ‘¿Puedo trabajar? ¿Puedo lavar las ventanas?’ Estaba tan emocionado”.

Una página creada en GoFundMe por Buchanan para apoyar a la familia ya superó la meta original de $10 mil dólares.

Hace exactamente un año, el 4 de septiembre de 2019, Spectrum News entrevistó a Davis por ser un niño ejemplar que estudiaba y trabajaba.

A year ago Spectrum News did a story about 10-year-old Ayshawn Davis, who walked into a pizzeria in Troy and wanted a job.

He was shot and killed in a drive-by shooting late Sunday night.

Senseless. Horrible. https://t.co/Mi7esqlyF5

— Nick Reisman (@NickReisman) September 14, 2020