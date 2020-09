Por qué el director de la CDC dice que las mascarillas son mejores que las vacunas

Dinero

También dijo que si se usaran durante seis, ocho, 10, o 12 semanas, se podría controlar la pandemia

Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), dijo el miércoles que usar una mascarilla facial podría ser más efectivo contra el coronavirus que una vacuna, según se informó en Eat This.

“Estas mascarillas son la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos. Incluso podría llegar a decir que esta mascarilla tiene más garantías de protegerme contra el COVID que cuando tomo una vacuna COVID”, dijo Redfield señalando una mascarilla desechable.

“Cuando se toma una vacuna COVID, la inmunogenicidad puede ser del 70%, si no obtengo una respuesta inmune a la vacuna, no me va a proteger. Esta mascarilla sí lo hará“, añadió.

Redfield dijo que los ciudadanos deben ‘adoptar’ las mascarillas faciales, ya que hay evidencia científica clara de que funcionan. También señaló que, si se usaran durante seis, ocho, 10, o 12 semanas se podría controlar la pandemia.

Redfield también dijo que no era probable que hubiera una vacuna contra el coronavirus antes de mediados o finales de 2021, lo que contradice al presidente Trump, que declaró que habría una vacuna lista para este octubre próximo.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, ha estimado que usar una mascarilla puede reducir el riesgo de contraer coronavirus entre un 50% y un 80%.

