Texas: La compañía de helados Blue Bell tendrá que pagar una multa récord por el brote de listeria en el 2015

TEXAS – La fabricante de helados Blue Bell tendrá que pagar una multa de $17.25 millones de dólares por el brote de listeria que ocurrió en sus fabricas en el 2015 y que resultó en la muerte de tres personas.

El monto de la multa es la más grande entablada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un caso de seguridad alimenticia, según las autoridades.

La sentencia de la Corte viene después de que la compañía, con sede en Brenham, Texas, se declaró culpable por distribuir helados adulterados. La multa es consistente con el acuerdo al que llegaron Blue Bell y el gobierno este mayo.

A federal court in Texas sentenced Blue Bell to pay a record food-safety fine and forfeiture amount, according to the Department of Justice.​ https://t.co/Os9yzM8UZ2

