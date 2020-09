Trump apunta a exactor y modelo Eduardo Verástegui como asesor de comisión hispana de la Casa Blanca

Conocido por su activismo con grupos religiosos y por presumir su celibato de más de 15 años, el exactor y exmodelo Eduardo Verástegui sería nombrado por el presidente Donald Trump como uno de sus asesores clave en la Comisión Asesora sobre la Prosperidad Hispana, la cual fue creada con una orden ejecutiva del 9 de julio.

“Hoy, el presidente Donald J. Trump anunció su intención de nominar a las siguientes personas para puestos clave en su administración”, indica la Casa Blanca el 15 de septiembre. “Eduardo Verastegui, de Florida, será miembro de la Comisión Asesora del Presidente sobre Prosperidad Hispana”, se acotó.

El propio actor dio por hecho su nombramiento en un comunicado, mensaje y fotografías con el mandatario republicano que compartió en Facebook y su cuenta de Twitter.

“Familia querida, quiero compartir con ustedes este nuevo compromiso, que significa una enorme oportunidad de servir. Agradezco al Presidente Donald J. Trump permitirme el honor de trabajar por mi comunidad hispana en Estados Unidos como asesor de la Casa Blanca en la Iniciativa para la Prosperidad Hispana”, escribió. “Esta Iniciativa extenderá la igualdad de oportunidades para todos los hispanos y me permitiré presentar propuestas para ayudar a nuestra comunidad hispana –en su mayoría mexicano– a triunfar en Estados Unidos”.

Verástegui es ampliamente conocido en México por sus campañas religiosas y su movimiento contra el aborto.

.@realdonaldtrump thank u for the honor of allowing me to serve on the @WhiteHouse Comm for #Hispanic Prosperity. I look forward to working to expand economic/educational opps for all #Latinos in US & strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA & #VivaMexico pic.twitter.com/JWtcPl5X1d

