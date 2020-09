Trump urge a republicanos aprobar nueva ayuda económica

Conforme avanza el proceso electoral y se cierran las opciones para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico, el presidente Donald Trump sorprendió con su presión a los republicanos en el Congreso para aprobar un proyecto.

El mandatario incluso les sugirió que consideraran aumentar el monto del plan que promueven de $1.1 billones de dólares, a fin de acercarse a los $2.2 billones de dólares que los demócratas, liderados por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), defiende.

Sin embargo, el mandatario no reconoció que su Administración y los republicanos son quienes no quieren destinar más fondos a gobiernos estatales y locales, ya que acusó a los demócratas de “descorazonados” por no aprobar el plan.

Lo anterior a pesar de que este jueves Pelosi defendió nuevamente la Ley HEROES, aprobada en mayo en la Cámara y detenida por los republicanos en el Senado, ya que contempla fondos que consideran excesivos por $3.3 billones de dólares.

“Republicanos vayan por números más altos”, dijo el mandatario en su tuit donde acusó que los demócratas no quieren un cheque de estímulo, aunque incluso promueven ayudar a familias de indocumentados. “Todo se retorna a EE.UU. de cualquier modo (¡de un modo u otro!)”.

Democrats are “heartless”. They don’t want to give STIMULUS PAYMENTS to people who desperately need the money, and whose fault it was NOT that the plague came in from China. Go for the much higher numbers, Republicans, it all comes back to the USA anyway (one way or another!).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020