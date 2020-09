Un avión lleno de monstruos ayuda y divierte a los niños inmigrantes

Entretenimiento

El Teatro SEA lanza una serie web y un álbum musical infantil como parte de la celebración nacional del Mes de la Herencia Hispana

Un avión tripulado por humanos y coloridos monstruos quiere llevar a los niños inmigrantes y refugiados latinos en un divertido y educativo viaje, en el que se abordarán sus problemas y miedos mientras se celebra el bilingüismo y la biculturalidad.

El Avión The Airplane, es una nueva serie web, acompañada por un álbum musical, que The Morán Group y el galardonado teatro latino Teatro SEA, acaban de lanzar como parte de la celebración nacional del Mes de la Herencia Hispana. Desde el nuevo canal de YouTube SEA Kids Network se podrá acceder a los capítulos del show bilingüe, inglés y español, mientras que la música del disco se puede adquirir en Spotify, Apple Music, Pandora, Amazon Music y en más de 40 plataformas de distribución musical a través del mundo.

“Siempre hemos tenido la motivación de trabajar con los miedos y las preocupaciones de los niños migrantes, porque la migración es un proceso que puede ser muy traumático. El cambio de ambiente, de comunidad, el bilingüismo, todo puede crear un shock cultural muy grande”, explica el doctor Manuel A. Morán, fundador hace 35 años del Teatro SEA, quien es además creador y piloto de El Avión The Airplane.

La tripulación de esta nave, con sus distintos acentos y culturas, cantan y bailan con su banda musical. Ellos, que comparten un mismo viaje siendo distintos, llevarán a los niños a lugares fantásticos donde se afianzarán valores de comprensión y convivencia.

“He querido multiplicar el esfuerzo para no sólo llegar a las comunidades locales sino a las familias de todo el mundo, tratando temas pertinentes e importantes pero de una manera divertida”, agrega Morán. “Queremos que los niños sepan que son valiosos e importantes, fortalecer su autoestima, que es a la vez fortalecer nuestras comunidades. Queremos llevarles un rayo de luz y esperanza en una forma entretenida, divertida y transformadora”, dice Morán, quien lleva más de tres décadas creando contenido para el público infantil.

El primer capítulo, ya disponible en el canal, retrata los problemas a los que se enfrentan los niños al tener acento, a través de la historia de Cani, uno de los cuatro monstruos que integran la tripulación.

‘Él es ingeniero mecánico pero se siente bruto porque tiene acento. Todos los mensajes de las historias terminan en una afirmación, “eres inteligente, eres importante, eres hermoso”, con la idea de que el niño sienta orgullo del biculturalismo, de sus dos idiomas y sus dos culturas”, dice Morán.

Cada semana habrá un episodio nuevo, con la participación de un elenco internacional de artistas: Jeannie Sol (USA-Puerto Rico), Florencia Cuenca (México), Iván Alexander Bautista (Ecuador), Ana Campos (Perú), Jeffrey Hernández (Puerto Rico), Samuel Garnica (Venezuela/Colombia), Victoria Raigiodsky (Argentina), y el propio Manuel Morán (Puerto Rico), en la figura estelar de El Capitán.

A ellos se unirán los monstruos: Rosi, Grumpi, Cani y Lupo, coloridos títeres creados por el titiritero y artista José A. López (Puerto Rico). López es el creador de muchos personajes en la televisión puertorriqueña y trabajó en Teatro SEA por casi tres décadas.

“Queremos invitar a la gente para que se suscriba al canal, ya que cada miércoles vamos a subir un episodio nuevo, y tendremos además eventos en vivo donde los niños le podrán hacer preguntas a los personajes”, señala El Capitán de la nave.

Los títeres son animados por Luis Villafañe (Puerto Rico); el diseño de arte y fotografía es de George Riverón (Cuba); las animaciones, de Elizabeth Rodríguez (Puerto Rico); el diseño de vestuario e imagen es de Ingrid Hamster (Holanda/Canadá); la dirección de la serie estuvo a cargo de Kristian Otero (Puerto Rico); y la producción musical y masterización del álbum son del doctor Manuel Calzada.

A cantar con “A Volar Let’s Fly’

Como parte del proyecto, SEA lanzó a la par una producción musical infantil con canciones en español, inglés y bilingües, la cual abarca una variada gama de géneros musicales, desde el jazz contemporáneo a la balada rock, pasando por ritmos tropicales latinos como salsa, cumbia, merengue y reguetón, con ciertos toques de tango y hasta hip-hop.

“Es un estilo latino variado y divertido, pero a la vez muy especial con un mensaje de aliento y esperanza”, dice Manuel Calzada, productor musical.

Las canciones de A Volar Let’s Fly enseñan a los niños cómo combatir el temor (¡No al miedo! y Monstruos), a no dejar de soñar y alcanzar sus metas (Sueña/Dream on y Quiero ser un superhéroe/I want to be a superhero), a usar la imaginación y descubrir nuevos mundos en los libros (A volar, Let’s fly y Ponte a leer), y a bailar y disfrutar nuestra variedad y riqueza musical (Baila, Pollito, baila).

El disco está disponible en 44 plataformas a nivel mundial, como Spotify, Apple Music, Pandora y Amazon Music.