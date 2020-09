Posando en bikini, Sherlyn muestra su vientre plano a tres meses del nacimiento de su hijo

Entretenimiento

La actriz confesó cuál es su secreto para lucir abdomen plano en tan poco tiempo

Aunque dos semanas después del nacimiento de su hijo confesó que ya había logrado bajar los 13 kilos que subió durante el embarazo y presumía su figura en redes sociales, por primera vez Sherlyn mostró su vientre durante el más reciente viaje a la playa.

La actriz de 35 años visitó por primera vez el mar con su hijo en brazos, razón por la cual se siente muy afortunada y por medio de una fotografía que compartió con sus 3.3 millones se seguidores de Instagram, mostró su agradecimiento por los tres mejores meses de su vida.

“Un respiro para agradecer todos los cambios que se dieron desde que me convertí en mamá y sin duda estos 3 meses han sido los mejores de mi vida“, fue parte del mensaje con el acompañó la publicación que en pocas horas superó los 30 mil corazones rojos.

Aunque desde el nacimiento de André la estrella de televisión reveló que alimenta a su bebé con leche materna, una vez más confesó que este es su secreto para lucir un perfecto abdomen plano en tan poco tiempo:

“Para las que preguntan qué hice… lactancia materna exclusiva, cargar mucho a @andrenuestrobebe y mucha agua, todavía no me han dado ganas ni tiempo de hacer ejercicio, ni de hacer dieta, me da mucha hambre la lactancia y se me antoja casi puro carbohidrato”, aseguró junto a la imagen en la que aparece vestida con un bikini color azul y un pareo blanco.