Dos republicanas rechazan votar por reemplazo de Ruth Bader Ginsburg que propondrá Trump para el Supremo

La anticipada batalla política para definir al reemplazo de la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien murió el viernes víctima del cáncer, está escalando rápidamente y los pasos decisivos fueron dados por dos republicanas de alto rango en el Senado: Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska).

El presidente Donald Trump afirma que los republicanos tienen la obligación constitucional de nombrar a un reemplazo de la jueza Bader Ginsburg –quien se ha vuelto un icono de los derechos civiles y la igualdad en EE.UU.–, pero Collins y Murkowski afirmaron que no participarán en cualquier votación sobre el tema antes de las elecciones.

“Durante semanas dije que no apoyaría llenar una vacante potencial en la Corte Suprema cerca de las elecciones. Lamentablemente, lo que entonces era hipotético es ahora nuestra realidad, pero mi posición no ha cambiado”, dijo Murkowski.

Recordó que en 2016 rechazó aprobar la nominación del juez que reemplazara al magistrado Antonin Scalia cuando había un mayor periodo para tomar esa decisión, por lo que ahora incluso resulta más justificable su postura.

“Ahora estamos aún más cerca de las elecciones de 2020, menos de dos meses antes, y creo que se debe aplicar el mismo estándar”, expresó.

El sábado, la senadora Collins consideró necesario que los electores tuvieran fe en sus representantes, sin importar el partido político, y aunque el presidente Trump tenga el derecho de nominar a una nueva jueza –como lo adelantó el mandatario– y el Comité Judicial también pueda avanzar en la revisión de las credenciales de dicha propuesta, ella considera que no debe tomarse una decisión antes del 3 de noviembre.

“Dada la proximidad de la elección presidencia, como sea, no creo que el Senado deba votar una nominación antes de la elección. Para ser justos con los estadounidenses, quienes reelegirán al Presidente o elegirán a uno nuevo, la decisión de una posición de por vida en la Corte Suprema deberá ser hecha por el Presidente que gane la elección del 3 de noviembre“, expresó.

