“Karen” en California ataca a indígenas que protestan por construcción de muro de Trump en su tierra

Una mujer blanca atacó a un grupo de indígenas que protestan contra la construcción del muro de Trump en territorio de la comunidad Kumeyaay en el sur de California.

Un video compartido en Twitter muestra a una Karen lanzarse sobre los manifestantes con el objetivo de romper sus campamentos.

“Actuamos sin violencia”, dijeron los activistas de Defend Kumeyaay Land. “Usamos canciones y oraciones, es nuestra manera no violenta de detener la profanación de la tierra”.

En las imágenes se ve a la mujer golpear a los indígenas. La agresora parece estar bajo los efectos del alcohol. Luego se burla de las oraciones y canciones de los activistas, que se limitan a pedirle que no los toque.

Despicable actions from this California Karen, who attacked peaceful Kumeyaay land protectors protesting #BorderWall construction through sacred burial grounds.

Assaulting tribal members on stolen land isn’t just criminal—it’s overt white supremacy.pic.twitter.com/Y26Av8LzNF

— Laiken Jordahl (@LaikenJordahl) September 20, 2020