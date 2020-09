“Lo noté extraño por teléfono y la chica del aseo dice que lo escuchó gritar”, afirmó hermana de Xavier Ortiz

Entretenimiento

La hermana de Xavier Ortiz contó detalles de la última vez que habló por teléfono con él antes de que se quitara la vida

A unos días de la muerte del excantante de Garibaldi, Xavier Ortiz, los misterios que rodean lo que se ha determinado como un suicidio no cesan. Esta vez fue la hermana de el artista, Olga Ortiz, la que dio una entrevista a las cámaras de Univision, específicamente a El Gordo y La Flaca.

La diferencia de edad entre Olga y Xavier siempre hizo que su hermana fuese como una segunda madre para él, pues lo cuidó como tal cuando la mamá del mexicano falleció, incluso hasta los últimos días antes de su repentina muerte. En medio del dolor y de manera muy pausada, Olga habló de esta terrible pérdida.

“Hablé con él saliendo de mi trabajo el viernes anterior al lunes que se quitó la vida. Le pregunté que te pasó o en qué te puedo servir o algo a lo que Xavier respondió – No, sólo quería ver cómo estabas -. Hablamos mucho desde que me fui de mi negocio y hasta que llegué a la casa… Le pregunté – ¿Xavi te pasa algo, me quieres decir algo? – No, no nada, todo bien ya vete a comer – me respondió y ésa fue la última vez que hablé con él”, dijo serenamente la hermana del artista.

Se pudo saber que en pocos días Xavier se mudaría con su hermana, pues había vendido su casa a lo que Olga agregó:

“Yo ya lo esperaba en Colima. Yo ya tenía todo arreglado y me preguntó si podía llevarse una televisión a lo que le respondí -Xavi lo que quieras-… Pues aquí estoy esperándote cuando tú gustes”. En cuanto a la supuesta última llamada de la cual se ha hablado mucho, dijo que no podría asegurar su fue una llamada como tal. “La única que escuchó a Xaviercito en esos momentos fue la chica del aseo, por lo que me han dicho. Yo no sé nada de la chava. Ella dice que oyó que gritaba y lloraba como si estuviese discutiendo con alguien, la autoridades ya dirán”, fueron algunos de los detalles que agregó Olga Ortiz.

Aquí les dejamos la entrevista completa para que la vean.