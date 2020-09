Carmen Villalobos reveló un lado poco conocido de su matrimonio

Entretenimiento

Así logró su esposo que le diera el "sí"

Con casi un año de casados, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se han dado a la tarea de compartir en sus redes sociales fotografías y videos en los que se puede ver el gran amor que se tienen; sin embargo, por primera vez la actriz habló con sus seguidores de algunos de los aspectos más desconocidos de su matrimonio.

La colombiana realizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram y se sinceró sobre los momentos que más le han marcado, como la propuesta que el actor le hizo a través de una llamada telefónica cuando participaba en el reality “Exatlón USA” o por qué no siempre lleva puesta su argolla en el dedo como marca la costumbre.

“A mí siempre me dio mucho miedo casarme. Así que Sebastián aprovechó que estaba en un reality para pedirme matrimonio, ya que él sabía que si no era así en público, yo no le iba a decir que sí”, dijo Carmen y sobre su sortija comentó “Aquí la tengo ahorita, pero no la uso tanto como quisiera porque soy muy distraída y me da pánico perderla”.

Asimismo, la protagonista de la serie “Sin Senos No Hay Paraíso” también compartió una serie de fotos y videos de los momentos más especiales de su boda, como cuando se hicieron los votos o su primera caminata como marido y mujer, pero sobre todo, lo mucho que disfrutaron la música acompañados de sus seres más queridos.

