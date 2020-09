El video sobre el extraño saludo de Nancy Pelosi que desató burlas en Twitter

Durante una entrevista en ABC News, donde se hablaba de un posible nombramiento en la Corte Suprema, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), hizo un extraño saludo ¡a mitad del diálogo!

El presentador George Stephanopoulos había preguntado a la demócrata sobre la posibilidad de un segundo intento de iniciar proceso de impeachment al presidente Donald Trump en los próximos meses.

Sin embargo, en lugar de responder a la pregunta, Pelosi –quien ya llevaba unos minutos en el diálogo– envió un saludo que no tenía razón de ser, luego continuó su respuesta, pero obviando la pregunta.

“Para ser claros, no estás sacando flechas de tu carcaza, no estás descartando nada”, dijo el presentado.

La demócrata respondió: “Buenos días, domingo por la mañana. Tenemos una responsabilidad, prestamos juramento de proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos la responsabilidad de satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense”, indicó.

STEPHANOPOULOS: "To be clear, you're not ruling anything out?"

Stephanopoulos se mostró extrañado por la respuesta y en Twitter las críticas y burlas le llovieron a la demócrata.

“¿Qué acaba de ocurrir?”, escribió Jenna Ellis, abogada del equipo de campaña del presidente Donald Trump.

What just happened. pic.twitter.com/mG66sDluPO

“Buenos días @SpeakerPelosi wtf fue eso”, se escribió en la cuenta Pub Politics, sobre puntos de vista de conservadores.

Good morning @SpeakerPelosi wtf was that 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/44cn3bwVY4

“Señoras y señores, parece que el teleprompter de Nancy Pelosi se ha descompuesto”, escribió Jon Nicosia, de News Cycle Media.

Ladies and gentlemen it would appear that Nancy Pelosi’s Teleprompter has broken 😑 🤨pic.twitter.com/p8G9y8b5h5

— Jon Nicosia (@NewsPolitics) September 20, 2020