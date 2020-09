Qué tiene ese café: Cafetería en Londres cobra $65 por una taza

Una cafetería de Londres está ofreciendo una taza de café por nada menos que $65 dólares, llamada “Ethiopian Cup of Excellence Queens Coffee”. Al ordenar esta bebida, los granos son molidos y elaborados junto a tu mesa por tu propio barista personal. Además, se sirve en una copa de vino de cristal, según se informó en CNN.

BIG NEWS ALERT! The recent winner from our @cupofexcellence Ethiopia coffee competition has been featured on CNN! Check out this article to learn about the London coffee shop selling “the most expensive cup of coffee in the UK” for $65! @USAIDEthiopia https://t.co/wesph8gDhV

— Fintrac (@Fintrac) September 21, 2020