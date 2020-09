Evaluna Montaner y Camilo: Conoce su nueva mansión en la que se dan una auténtica vida de ricos

View this post on Instagram

“VIDA DE RICO” Ya salió!!🏠 TRIBU⛺️🔥 Estoy muy emocionado, porque aunque esta canción la canto yo HOY, también está siendo cantada por el Camilo de 10 años en el balcón de su casa soñando con la casa de sus sueños al lado de sus papás! CANCIÓN DEDICADA A @evaluna Y A MI MAMÁ!! Cuando la vean comenten acá cuál fue su parte preferida! LINK EN MI BIO!!