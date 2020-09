Los consejos de los CDC para que un viajero de avión no contagie a 15 como ocurrió en vuelo de Londres a Vietnam

Noticias

Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) estiman en 11,000 los viajeros en Estados Unidos que pudieron estar expuestos a COVID-19 en los aviones

Una pasajera contagió a otros 15 con coronavirus en un vuelo de Londres a Vietnam, según datos recogidos en un estudio de la revista Emerging Infectious Diseases de los CDC.

La viajera, identificada como una comerciante de 27 años del país ubicado en el sudeste asiático, sufría dolor de garganta y tos antes de abordar el avión el 1 de marzo. Cuatro días después, dio positivo a COVID-19.

Para el 10 de marzo, mediante un proceso de rastreo de contactos, oficiales de salud determinaron que la fémina infectó a 14 pasajeros y a un miembro de la tripulación a bordo del aeroplano.

La investigación hace la aclaración que al momento del vuelo, en el que se encontraban 217 personas, el uso de máscaras no era obligatorio en aviones y aeropuertos.

El procedimiento que sí era requerido en Hanoi era la inspección mediante el uso de imágenes térmicas para detectar la temperatura corporal.

“El riesgo de la transmisión a bordo de SARS-CoV-2 durante largos vuelos es real y tiene el potencial de causar grupos de contagio de tamaño considerable, incluso en asientos de clase ejecutiva con arreglos de espacio mucho mejor que la distancia establecida para definir contacto cercano en los aviones”, concluye el estudio.

Los datos trascienden en medio de reportes de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) que estiman en 11,000 los viajeros en Estados Unidos que pudieron estar expuestos a al menos un contagiado con COVID-19 en los aviones.

Oficiales de la agencia creen que esa cantidad de personas pudieron estar expuestas a uno de los 1,600 casos identificados de personas contagiadas que viajaron por esa vía.

Debido a lo anterior, es importante que antes y en medio de cualquier vuelo aéreo, las personas tomen la debidas medidas de prevención.

Los consejos de los CDC

Los Centros enumeran las siguientes recomendaciones antes de viajar para evitar mayor propagación:

Consulte los casos de coronavirus en cada estado en los últimos 7 días

Examine las recomendaciones de viajes por destinos alrededor del mundo

Verifique si su lugar de destino establece requisitos o impone restricciones para los viajeros. Algunos gobiernos estatales, locales y territoriales exigen que las personas usen mascarillas y que quienes viajaron recientemente permanezcan en cuarentena por hasta 14 días.

Consulte los sitios web de los departamentos de salud pública estatal, territorial, tribal y local para obtener información antes de viajar.

Si viaja al exterior, consulte con la Oficina de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Salud de su país de destino, o la página de información por países de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos para conocer en detalle los requisitos de ingreso y las restricciones para viajeros que llegan, como las pruebas de detección obligatorias o cuarentena.

Para prevenir el contagio durante un vuelo:

• Use una mascarilla para mantener su nariz y su boca cubiertas

• Evite el contacto cercano al mantener una distancia de al menos 6 pies (aproximadamente la distancia de 2 brazos extendidos) de cualquier persona que no sea miembro de su hogar

• Lávese las manos con frecuencia o use desinfectante de manos (con al menos un 60 % de alcohol)

• Evite tener contacto con personas enfermas

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca