Lupillo Rivera lo confiesa: “Orgullosamente soy un mujeriego”

Entretenimiento

El "Toro del Corrido" está estrenando romance

La tarde de ayer Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que está sosteniendo una nueva relación amorosa; sin embargo, ahora confiesa que aunque de momento se encuentra feliz con su nueva novia no va a dejar de ser un enamorado empedernido, especialmente si se trata de mujeres bellas.

En entrevista para “Ventaneando”, el cantante afirmó que, para él, lo mejor que hay en el mundo es el sexo femenino, pues reconoce que de ahí saca la inspiración para todos sus temas musicales, por lo que no descarta que en un futuro no muy lejano se dé otro romance con una persona completamente diferente a su actual pareja.

“Orgullosamente soy un mujeriego porque Dios hizo a las mujeres re bellas. El corazón, mientras palpite, tiene que enamorarse, tiene que entregar amor y tiene que dar amor a la mujer que lo reciba. Lo más hermoso que existe en esta tierra son las benditas mujeres y si no fuera por las mujeres no cantaría, no sentiría, no tuviera corazón y no tuviera amor y por eso hay que cantarles”, dijo Lupillo.

En la publicación en la que el llamado “Toro del Corrido” presentó a su novia, le dio las gracias por haberle devuelto la esperanza en el amor y por lo que han vivido juntos y aunque mucha gente lo felicitó por su nuevo romance, muchas otras personas afirman que es una especie de truco para demostrar que ya olvidó su amorío con Belinda.

