Segunda condena por homicidio para caníbal que confesó haber comido partes de su novia

Más de seis años después de la espantosa muerte de Tammy Jo Blanton, su ex novio Joseph Oberhansley fue declarado culpable de matarla y consumir partes de su cuerpo.

El veredicto de Oberhansley se anunció el viernes, después de seis días de testimonio en el Tribunal de Circuito del condado Clark, en Indiana. Fue declarado culpable de asesinato y robo, y eximido de violación. Cuando sea sentenciado, podría pasar el resto de su vida en prisión.

El veredicto de culpabilidad se produjo seis años después de que las autoridades dijeron que Oberhansley irrumpió en la casa de Blanton y la mató el 11 de septiembre de 2014; y luego se comió parte de su cerebro, corazón y pulmones.

Oberhansley fue el único testigo de la defensa en su propio juicio, destacó USA Today.

“Estamos muy decepcionados con el veredicto”, dijo su abogado Bart Betteau. “No pudimos transmitir nuestro punto. Creemos que (Oberhansley) no fue culpable del asesinato y creemos que tampoco es culpable del robo”.

El cuerpo ensangrentado y mutilado de Blanton (46) fue encontrado en la bañera de su casa en Jeffersonville, donde había sido violada y apuñalada al menos 25 veces, dijo la policía en ese momento.

Blanton acababa de romper con su novio, Oberhansley (38), quien fue arrestado esa mañana. Supuestamente confesó haber consumido partes del corazón, los pulmones y el cerebro de Blanton, le dijo anteriormente a People el fiscal del condado Clark, Jeremy Mull.

En 2017 Oberhansley fue considerado incompetente para ser juzgado, una decisión que se revocó al año siguiente. Cuando comenzó el primer juicio en 2019, una declaración de un testigo de la acusación llevó a declararlo nulo.

La testigo, una amiga de Blanton llamada Donna Victoria, testificó que la víctima no llamó a la policía después de un incidente con Oberhansley porque “no quería que él regresara a prisión”.

Esto fue declarado inadmisible por la jueza Vicki Carmichael. El abogado defensor Betteau dijo que los comentarios perjudicarían a los miembros del jurado contra su cliente. El nuevo juicio se realizó finalmente este mes.

En el momento del arresto por el asesinato de Blanton, Oberhansley estaba en libertad condicional luego de una condena por un homicidio anterior que ocurrió cuando era un adolescente.

En 2000, según los registros judiciales citados, Oberhansley fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a 12 años en una prisión de Utah por disparar y matar a la madre de su hijo mientras estaba en una “ira de metanfetamina“.

