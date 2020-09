Julio Iglesias llega a los 77 años: así es la vida del seductor español que ha estado con más de 3 mil mujeres

View this post on Instagram

Julio Iglesias is arguably the most celebrated artist in Spanish and Latin music history. He is the Best-Selling Latino Artist and one of the top 10 Best-Selling Artists with more than 300 million records sold in 14 languages. Having had more than 60 million spectators in the 5 continents and 2,600 albums of gold and platinum, Julio Iglesias has been awarded several times by the Guinness World Records. Yesterday, Dec. 19th 2018, the American Recording Academy awarded Julio Iglesias with the Lifetime Achievement Award. – – Julio Iglesias es posiblemente el artista más célebre en la historia de la música española y latina. Es el artista latino que más discos ha vendido y uno de los 10 primeros artistas en el mundo, con más de 300 millones de discos en 14 idiomas. Habiendo alcanzado más de 60 millones de espectadores en los 5 continentes y con 2.600 álbumes de oro y platino, Julio Iglesias ha sido galardonado varias veces por el Guinness World Records. Ayer, 19 de diciembre de 2018, la Academia Americana de la Grabación otorgó a Julio Iglesias el Premio a Toda Su Carrera (The Lifetime Achievement Award).