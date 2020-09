“Me hackearon”: Zague reveló la verdad detrás de su video sexual “impresionanchi”

El exfutbolista aseguró que si pudiera retroceder, eliminaría ese momento de su vida

Apenas a unas horas de que arrancara el Mundial de Rusia 2018, las redes sociales explotaron en México luego de que se viralizó un video de Luis Roberto Alves “Zague” en el que el exfutbolista salía mostrando sus partes íntimas frente a un espejo y dedicaba unas palabras a una mujer, de la cual se desconoce su identidad.

Las imágenes corrieron como pólvora llegando hasta otras partes del mundo, un sinfín de memes, canciones, bromas y chistes se hicieron presentes convirtiendo a Zague en el hombre de moda, sin embargo, no todo fueron risas, y a más de dos años del video “impresionanchi”, el comentarista de TV Azteca habló de lo ocurrido apuntando que todo se trató de una conspiración.

“Hackearon mi celular, no es que yo traía en mi celular algo y lo andaba presumiendo, no es que iba a lugares públicos haciendo alborotos. Hay muchas explicaciones de eso, estoy convencido que fue una conspiración o un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo. Eso fue un complot porque lo sacaron un día antes del Mundial, fue muy notorio. Un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien que no se si me quiso perjudicar o sacar provecho”, comentó para el canal de Youtube de Zabalive.

Después de 7 meses de silencio, Luis Roberto Alves “Zague”, habló del escandaloso video sexual que circula en las redes sociales y que le costó su matrimonio con la periodista Paola Rojas. https://t.co/giuXYBRZ3V pic.twitter.com/LeY1gxePQo — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) February 2, 2019

Zague comentó que pasó momentos muy difíciles tras la publicación del video pues tuvo una especie de linchamiento mediático.

“Sé quién soy, sé que tipo de valores y principios manejo en mi vida, a pesar de todo eso no voy a cambiar mi forma de ser. Se me hace injusto que me quieran señalar y juzgar por algo que no va con mis valores y mis principios. No justifico lo que hice, me costó muchísimo trabajo, yo no viví un tsunami en mi vida, yo viví un tifón. Me costó en mi vida particular, me costó mi matrimonio, pero yo sé perfectamente por qué pasaron esas cosas. Sufrí las consecuencias, tengo que salir adelante. He salido adelante con la ayuda de mis seres queridos, de mi gente cercana, de mis hijos, mis compañeros”, aseguró.

Asimismo, el exjugador del América apuntó que le gustaría no haber pasado por este momento tan vergonzoso.

“Lo eliminaría de mi vida, no me arrepiento, todo lo hice con consciencia, vas creciendo en la vida, te vas tropezando, aquí la lección es no volverte a tropezar en la misma piedra, pero si pudiera retroceder lo eliminaría“, apuntó.

Zague platicó que las consecuencias fueron fuertes pues le costó su matrimonio con la periodista y conductora, Paola Rojas.

“Lo primero que pensé fue mi esposa, estábamos en una junta y sí, me sacó el aire”, narró el exdelantero.