California encabeza la lista del IRS de personas que son elegibles para reclamar el pago de cheque de estímulo

Más de 7 millones de personas ya se han registrado para recibir un pago de estímulo según información del IRS

El Servicio de Rentas Internas (IRS) está enviando cartas esta semana a casi 9 millones de ciudadanos que parecen ser elegibles para el primer lote de pagos de impacto económico del coronavirus de la Ley CARES de $1,200 dólares por adulto, más $500 dólares por menor, pero que no han recibido ningún tipo de cheque.

Poco más de 1 millón de californianos se encuentran en la lista, al igual que 796,525 tejanos, 537,726 neoyorquinos y 348,631 georgianos. También hay 5,795 miembros de las Fuerzas Armadas que serán notificados. Todos los estados y el Distrito de Columbia están en la lista desglosada estado por estado que hizo el IRS.

Si quieres averiguar si eres una de las personas que no ha recibido su cheque de estímulo existe una manera de saber si eres elegible.

¿Quién recibirá las cartas?

La mayoría son personas que recibirán las misivas son hombres y mujeres de bajos ingresos que no presentaron la declaración de impuestos en 2018 o 2019. Se trata de personas con ingresos inferiores a $24,400 dólares para parejas casadas y $12,200 para solteros.

El IRS tiene los formularios W-2 y 1099 para ellos que reportan algunos ingresos, así es como pueden ser rastreados. El IRS ha publicado una copia de la carta oficial, el IRS Notice 1444-A, en inglés y español, en un intento por frenar a los estafadores.

El plazo ampliado para que los no solicitantes se inscriban en el pago por impacto económico es el 15 de octubre. Los no solicitantes pueden introducir su información de pago utilizando la herramienta de “Non-Filers”: Enter Payment Info Here.

Hasta ahora, más de 7 millones de personas ya se han registrado para recibir un pago de esta manera, según informó el IRS en un comunicado.

“Estamos publicando esta información estado por estado para que los líderes y organizaciones estatales y locales puedan comprender mejor el tamaño de esta población en sus comunidades y ayudarles a reclamar estos importantes pagos. Se está acabando el tiempo para reclamar un pago antes de la fecha límite”, dijo el Comisionado del IRS Chuck Rettig.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicado el martes sobre la respuesta federal al COVID-19 recomienda que el IRS actualice y perfeccione la estimación de los beneficiarios que cumplen los requisitos y que aún no han solicitado un pago de estímulo, y que proporcione la información pertinente a los socios de divulgación para concienciar sobre cómo solicitarlo.

Recuerda que el hecho de que recibas una carta no significa que califiques automáticamente. Tendrás que ser un ciudadano estadounidense o un extranjero residente, tener un número de seguro social elegible para trabajar y no puede ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.

Además si cumples con los requisitos para recibir el Crédito Fiscal sobre Ingresos del Trabajo o el Crédito Fiscal por Hijos, no puedes utilizar la herramienta de no solicitud. En su lugar, debes presentar una declaración de impuestos regular para el año 2019 lo antes posible, y el IRS utilizará esa información para calcular tu pago de estímulo, si es que debes hacerlo.

Si recibes una carta, actúa de inmediato. Si incluyes la información del depósito directo cuando te registres, obtendrás el pago más rápido. Alternativamente, puedes esperar hasta el próximo año y reclamar el pago de estímulo como un crédito en tu declaración de impuestos federales del 2020 que presentes a principios del 2021.

¿Habrá un segundo cheque de estímulo?

La Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi insiste en la necesidad de otorgar un segundo cheque, y el Presidente Donald Trump está presionando al Congreso para llegar a un acuerdo que incluya uno. Pero no es seguro.

La Ley HEROES de los Demócratas aprobada en mayo incluía un segundo chequeo de estímulo como la Ley HEALS de los Republicanos aprobada en julio. El último proyecto de ley de alivio “reducido” de los republicanos fue rechazado en una votación de procedimiento y no tenía un segundo cheque.

Por ahora el congreso está ocupado en el proyecto de la Ley de Gastos y está en la lucha por ver quién ocupará el escaño que dejó el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. Por lo que algunos analistas han mencionado que no habrá un nuevo proyecto de ley de estímulo hasta que pasen las elecciones presidenciales del mes de noviembre.

