Candela Márquez se deja ver desnuda en Instagram, pero alguien le dijo que la imagen era “espantosa” 

Una vez dije que esta foto nunca la subiría… le pedí opinión a una persona y me dijo que era espantosa, porque muestra mucho de mi. (Se tapa un poco por si la censuran) pero luego me paré a pensar, y me estaba juzgando a mi misma. Creo que somos seres libres, que somos cambiantes, nos enamoramos, tenemos sentimientos, nos acomplejamos , lloramos, sufrimos, reímos, somos soñadores… Esta fotografía muestra algo muy importante , una tarde en la que me puse a analizar y pensar un poco sobre mi trayecto a Mexico. Sobre que ya pasaron cantidades de cosas y llega un momento en la vida que las señales cruzan por cada rincón de tu ser, con la esperanza de que abras los ojos. Hoy, 24 de septiembre… nace un nuevo yo. Un nuevo cambio, nuevo camino… a veces las señales llegan demasiado tarde, y cuando se quieren cambiar, siempre surgen complicaciones y pretextos. YO, hoy digo cambio, hoy solo tengo a Duna, mi compañera de vida. Hoy puedo ser o no ser… esa es mi cuestión. 🙏🏼