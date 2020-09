Dunkin’ Donuts da café GRATIS para celebrar el Día Nacional del Café

El Día Nacional del Café llegará muy pronto, y Dunkin’ Donuts lo celebrará dando cafés gratis. Además, la famosa cadena de rosquillas le cambiará el nombre a la celebración y la llamará Día Nacional Dunkin’, de acuerdo con WTNH.

El martes 29 de septiembre, Dunkin’ Donuts regalará un café mediano, caliente o frío, con cualquier compra que hagas en cualquiera de sus sucursales de todo el país.

When you think coffee, you think Dunkin’. ☕️ So, we gave National Coffee Day an update… 📣 Introducing #NATIONALDUNKINDAY ➡️ Sept. 29th! 📣 Come celebrate with us and grab a FREE medium hot or iced coffee with any purchase.☕️🎉 pic.twitter.com/tzRM1r271j

— Dunkin' (@dunkindonuts) September 22, 2020