“La rubia del toque de queda” en República Dominicana se defiende y dice que es “influencer”

La compañía en la que labora, "Metro Gas", la amonestó por presumir que salía de fiesta con permiso de trabajo en medio del toque de queda por coronavirus en el país caribeño

Rosa Yrcania Marte Puello, mejor conocida en República Dominicana como “la rubia del toque de queda”, ya no podrá presumir de estar parrandeando en la calle en horario prohibido ya que fue referida por la compañía en la que labora “Metro Gas” al Ministerio del Trabajo.

Medios en el país reportaron esta semana que la empresa le retiró el permiso laboral a la mujer para transitar en horario de toque de queda por coronavirus.

“En vista de lo sucedido, la empresa ha decidido retirar el permiso y amonestar a nuestra colaboradora ante el Ministerio de Trabajo por hacer mal uso del mismo”, indica un comunicado oficial de la compañía.

Luego de que la detuvieran transitando en horario no permitido por las autoridades, Marte Puello presumió en varios videos en redes sociales que no le retiraron la autorización y que volvería a salir.

“Será andar con el permiso en la frente para que puedan entender que sí que tengo mi permiso”, dijo en uno de los videos desde su cuenta de Instagram @rosaymarte.

Mujer tiene permiso para irse de fiesta durante toque de queda Compartió un video en su cuenta donde se observa a la Policía detenerla en horario de toque de queda y dejarla ir luego de mostrarle el permiso. Atención @policiard @SaludPublicaRD

¿para esto es el toque de queda? pic.twitter.com/9lw1NN4Q4t — Somos Pueblo Media (@RDSomosPueblo) September 22, 2020

Sin embargo, tras el revuelo causado por las grabaciones en el ciberespacio, Metro Gas tomó medidas contra la dominicana.

En una entrevista con Alofoke Radio Show este miércoles, la mujer -que se catalogó como una “influencer”- dijo que está dispuesta a cumplir cárcel de ser necesario.

“Yo soy una mujer que me he criado bajo presión y me encanta sentir eso”, empezó diciendo.

De paso, rechazó que la hayan cesanteado a raíz del debate en redes sociales por su comportamiento.

“A mí me amonestaron y me quitaron el permiso, no me cancelaron porque yo hago mi trabajo muy bien. Ya yo llevo dos años y algo, trabajando como ejecutiva de ventas de Metro Gas y hasta ahora he desempeñado el trabajo excelente”, argumentó la mujer quien pidió disculpas a los ciudadanos que se sintieron ofendidos.

“Que hice un mal manejo, hice un mal manejo, porque yo desconocía”, se defendió la mujer de 29 años, natural de San Francisco de Macorís.

A principios de este mes, el Gobierno de República Dominicana emitió dos decretos presidenciales para extender la orden de emergencia por 45 días más y el toque de queda por otros 25 como parte de los esfuerzos por frenar la expansión del coronavirus.

En cuanto al horario para circular por la calle, el decreto limita el tránsito , de lunes a viernes de 7 p.m. a 5 a.m., y los sábados y domingos de 5 p.m. a 5 a.m. en algunas demarcaciones. Mientras que en otras, la orden aplica de 8 p.m. a 5 a.m.