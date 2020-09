Mira la sorpresiva aparición de Meghan Markle en “America’s Got Talent”

Si bien es cierto que los duques de Sussex han retomado su agenda pública con ayuda de las nuevas tecnologías desde que se instalaron en California y han venido realizando apariciones vía Zoom durante el período de confinamiento, un concurso televisivo no es precisamente el lugar donde se esperaría verles.

Sin embargo, este miércoles Meghan Markle realizó una aparición por vídeo en la final del programa de talentos ‘America’s Got Talent’, y lo hizo además para posicionarse claramente a favor de uno de los participantes.

Se trataba de Archie Williams, un hombre de 59 años que en 1983 fue condenado a cadena perpetua por un crimen que no había cometido y que pasó 37 años en prisión antes de que unas nuevas pruebas de ADN demostraran su inocencia.

La duquesa de Sussex descubrió su historia del mismo modo que el resto del mundo, a través de ‘AGT’, y se sintió muy conmovida por su talento y por su determinación de seguir adelante para intentar cumplir sus sueños.

“Solo quería decirte que nos ha emocionado mucho tu historia y que hemos estado animándote cada semana, ¡y no solo porque nos guste tu nombre!”, le aseguró con una sonrisa, haciendo referencia al hecho de que se llame de la misma forma que su único hijo, el pequeño Archie.

No one, not even @Archieisfree, expected a special message from Meghan Markle, Duchess of Sussex! pic.twitter.com/qng1YTD0q9

— America’s Got Talent Finale Tonight! (@AGT) September 24, 2020