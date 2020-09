Tel Aviv se convierte en la primera ciudad con calles eléctricas para ‘recargar’ el transporte público

La ciudad de Tel Avivi, en Israel, está trabajando en la creación de carreteras eléctricas inalámbricas para recargar el transporte eléctrico público de la ciudad, de acuerdo con CNN.

Las carreteras eléctricas son parte de un programa piloto que la ciudad está haciendo con ElectReon, una empresa que desarrolla un sistema que puede cargar vehículos eléctricos mientras están en movimiento, y la compañía de transporte Dan Bus Company.

El proyecto está siendo financiado por una combinación de fondos gubernamentales y privados, según un portavoz de ElectReon, aunque aún no se ha dado a conocer el presupuesto completo.

Las carreteras se extenderán desde la estación de tren de la Universidad de Tel Aviv hasta la terminal Klatzkin en Ramat Aviv, una ruta de aproximadamente 1,2 millas. El camino eléctrico en sí tendrá aproximadamente .37 millas de largo.

