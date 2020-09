Trump niega comprometerse a dejar la Casa Blanca pacíficamente si pierde elecciones

El presidente Donald Trump se negó a comprometerse con una transición pacífica del poder en caso de perder las elecciones del 3 noviembre.

El mandatario afirmó este miércoles que necesita “ver qué sucede”, lo que suma a las dudas que han destacado expertos en procesos electorales y varios líderes demócratas sobre las intenciones del republicano, quien cuestiona la seguridad del voto por correo.

“Tendremos que ver qué pasa, ya saben, me he estado quejando muy fuertemente sobre las boletas. Las boletas son un desastre”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa, sin presentar pruebas de sus dichos, pero abonando a “sospechas” sobre el proceso electoral.

El mandatario afirmó que esta preocupación del voto por correo no existiría, sino se realizara, aunque él mismo ha votado por esa vía en varias ocasiones.

“Deshazte de las boletas y tendrás una muy pacífica (transición)… No habrá transferencia, francamente… habrá una continuación”, expresó Trump dejando ver su temor de perder. “Las papeletas están fuera de control. Lo sabes. ¿Y sabes quién lo sabe mejor que nadie? Los demócratas lo saben mejor que nadie”.

El mandatario ya no tiene empacho en expresar abiertamente su postura sobre el proceso electoral, a través de un discurso que en agosto pasado tuvo un parteaguas, cuando reconoció que pensaba bloquear nuevos fondos para la Oficina de Correos (USPS).

“Necesitan ese dinero para que la Oficina de Correos funcione y pueda recibir todos estos millones y millones de boletas”, dijo el mandatario en Fox Business en referencia a los estados que están implementando la votación universal por correo antes de las elecciones de noviembre. “Pero si no obtienen esos dos elementos, eso significa que no puede tener voto universal por correo, porque no están equipados para tenerlo”.

El presidente Trump comienza a despertar preocupaciones incluso entre republicanos, como es el caso del senador Mitt Romney (Utah), quien consideró fundamental la transición pacífica del poder en caso de que los republicanos pierdan.

“Fundamental para la democracia es la transición pacífica del poder; sin eso, ahí está Bielorrusia. Cualquier sugerencia de que un presidente podría no respetar esta garantía constitucional es impensable e inaceptable”, tuiteó Romney.

Fundamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus. Any suggestion that a president might not respect this Constitutional guarantee is both unthinkable and unacceptable.

En una entrevista en Fox News, el senador Lindsey Graham (Carolina del Sur), afirmó que la transición del poder sería pacífica si los republicanos pierden, pero defendió la presión por nombrar a quien reemplace a la jueza Ruth Bader Ginsburg.

“La gente se pregunta acerca de la transferencia pacífica del poder. Puedo asegurarles que será pacífica”, afirmó en Fox News, pero –siguiendo la postura del presidente Trump– consideró que debe haber una Corte Suprema completa, en caso de que los resultados electorales llegaran a tribunales. “Ahora podemos tener un litigio sobre quién ganó las elecciones, pero el tribunal decidirá, y si los republicanos pierden, aceptaremos ese resultado . Pero necesitamos una Corte completa”.

Lindsey Graham: "People wonder about the peaceful transfer of power. I can assure you it will be peaceful. Now we may have litigation about who won the election, but the court will decide, and if Republicans lose, we'll accept that result. But we need a full court." pic.twitter.com/mVBGtMXiBF

— Aaron Rupar (@atrupar) September 24, 2020