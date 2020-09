Amazon presenta un dron con cámara de seguridad que volará al interior de tu hogar

Amazon está lanzando una nueva cámara de seguridad que se fija en la parte superior de un dron teledirigido.

El dispositivo llamado Ring Always Home Cam, es una cámara de seguridad autónoma para interiores que puede volar dentro de tu casa y grabar imágenes múltiples. Los usuarios establecen una ruta para que el dispositivo vuele por toda la casa. Cuando el dispositivo no está en el aire, se encierra en un dispositivo que bloquea la cámara en un esfuerzo por aliviar las preocupaciones sobre la privacidad.

Amazon reveló el dispositivo durante su evento de hardware virtual el jueves, junto con una serie de nuevos productos. La compañía anunció la actualización de los modelos Echo y Echo Show, nuevas cámaras de seguridad Ring para coches y lanzó su servicio de streaming de videojuegos, Luna.

Ring, fue adquirida por Amazon en 2018, ha abordado múltiples áreas del mercado de la seguridad inteligente, lanzando timbres conectados y cámaras domésticas inteligentes que permiten a la gente registrarse de manera remota en sus casas.

Jamie Siminoff, el fundador de Ring, escribió en una entrada del blog que la cámara permitirá a las personas monitorear múltiples áreas de su hogar con un solo dispositivo, en lugar de comprar varias cámaras. El dron está conectado a una Ring Alarm, el sistema de seguridad inteligente de la compañía. Si el sistema detecta una actividad sospechosa, la cámara de Always Home vuela automáticamente “para ver qué está pasando”.

Ever get a Ring Alarm alert and want to immediately see what's happening? The Ring Always Home Cam is here to help. This compact, lightweight, autonomously flying indoor camera gives even greater visibility when you’re not home. Learn more: https://t.co/A62pZUuYDa [US Only] pic.twitter.com/13cXKtEeSs

— Ring (@ring) September 24, 2020