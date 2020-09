Arrestado un estudiante de la Universidad Barry de Miami por entrar desnudo al dormitorio de una compañera

Un estudiante de la Universidad Barry de Miami (Florida) tendrá que hacer frente a varios cargos tras ser acusado de entrar por la noche en el dormitorio de una compañera.

La policía explicó que los hechos ocurrieron el fin de semana pasado, cuando muchos de los jóvenes regresaron al campus después del verano. Por la noche, algunos de ellos fueron a cenar y a beber en un restaurante cercano donde vieron el partido de los Miami Heat.

Más tarde, el estudiante, identificado como Georg Simon Simon de 24 años, y otro estudiante, identificado como testigo, supuestamente fueron a sus dormitorios.

Pero justo antes de las 4:30 de la madrugada del domingo, la víctima, según su versión, se despertó y se encontró las luces encendidas de su habitación. Al levantarse vio que Simon estaba sentado en una silla con una camisa y con unos pantalones deportivos alrededor de los tobillos.

