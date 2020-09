Cómo el hambre está minando la vida de miles de familias en Estados Unidos por la crisis de coronavirus

Una de cada tres familias con niños en Estados Unidos está experimentando inseguridad alimentaria

Cuando Lauren Bell perdió su trabajo bien remunerado por la pandemia del coronavirus, se encontró en una posición en la que nunca pensó que estaría.

La tienda de a dólar es el único lugar con comida que esta madre soltera de dos hijos de Lake Worth, Florida, puede comprar. Esos son los días buenos. Los días malos son cuando está tan pobre que no tiene más remedio que robar cosas.

“Ha habido muchas veces en las que he tenido que robar comida, no importa lo mal que suene, sólo para asegurarme de que mis hijos puedan comer”, dijo Bell, de 23 años, a la cadena CNN. “A veces no hay nada más que pueda hacer”.

La realidad de Bell es también la realidad de millones de familias con niños en todo el país en esta era de coronavirus. En este momento, una de cada tres familias con niños en Estados Unidos está experimentando inseguridad alimentaria. Eso es el doble de la tasa desde 2018, según un nuevo análisis del Proyecto Hamilton, una iniciativa de política económica que ofrece propuestas y opciones de política.

“La seguridad alimentaria significa que las familias no tienen suficiente comida para proporcionar un estilo de vida activo y saludable, pero lo más importante es que no tienen suficientes recursos para salir y comprar más”, dijo Lauren Bauer, becaria del Proyecto Hamilton, a la CNN. “Si bien la inseguridad alimentaria siempre aumenta cuando hay una recesión económica, lo que resulta chocante esta vez es que está afectando desproporcionadamente a las familias con hijos y a los propios niños”.

Los niños de los hogares de bajos ingresos se enfrentan a la mayor parte de los efectos que la pandemia ha tenido en la inseguridad alimentaria porque antes dependían de la escuela para que les diera dos comidas al día.

Muchas escuelas de todo el país han vuelto a funcionar, pero a distancia. “Estas familias están estresadas, y es responsabilidad del Congreso dirigirse a estas familias mientras continúan considerando la próxima ronda de asistencia relacionada con la ayuda económica“, dijo Bauer.

Relacionado: Por qué los estadounidenses blancos recibieron los cheques de estímulo más rápido que los afroamericanos y latinos.

El programa Pandemic-EBT, que proporciona a las familias de bajos ingresos dinero para reemplazar las comidas gratuitas o a precio reducido que sus hijos habrían recibido en la escuela, termina el 30 de septiembre a menos que los legisladores lo prorroguen. Sin embargo, muchas familias dicen que necesitan más que eso para poner comida en la mesa.

Los fideos ramen, los huevos, la leche y las pastas se han convertido en los alimentos básicos de la familia. Las proteínas como la carne, el pescado y el pollo se han convertido en lujos que ninguna familia puede permitirse.

Te podrá interesar: