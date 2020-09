“Para los Trump el fraude es una forma de vida”: sobrina demanda al presidente por robo de herencia, cual telenovela

La Dra. Mary Trump, sobrina del mandatario Donald Trump, presentó una demanda ayer acusando al presidente y a sus hermanos de cometer fraude para privarla de sus intereses en el imperio inmobiliario familiar construido por su abuelo Fred Trump Sr.

En la querella presentada en la corte del estado Nueva York contra el presidente, su hermana Maryanne Trump Barry y el patrimonio de su difunto hermano Robert Trump, la demandante afirma que para los Trump “el fraude no era sólo un negocio familiar, era una forma de vida”.

Mary Trump, psicólogo clínica, es hija del hermano mayor del presidente, Fred Trump Jr., fallecido en 1981. Y en el verano lanzó el libro titulado “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”, ganándole una batalla judicial al mandatario y su hermano Robert, quien fallecería poco después.

En ese momento ellos la acusaban de haber roto un acuerdo de confidencialidad. Ahora su demanda señala que sus dos tíos y su tía Maryanne, jueza federal jubilada, conspiraron entre ellos y con varias otros, para darle “una pila de valoraciones fraudulentas” y obligarla a firmar un acuerdo de conciliación que “la despojó de decenas de millones de dólares o más”.

“En lugar de proteger los intereses de Mary, diseñaron y llevaron a cabo un complejo plan para desviar fondos de sus intereses, ocultar su agravio y engañarla sobre el verdadero valor de lo que había heredado”, dice la demanda.

En el ínterin, en otro escándalo paralelo, en agosto salió a la luz un audio donde Maryanne le señalaba a Mary que el actual presidente es un hombre que “no tiene principios” y alguien en quien “no se puede confiar”

Un abogado del presidente, quien está siendo demandado a título personal, no respondió ayer a una solicitud de comentarios. Los representantes de Maryanne y del patrimonio de Robert Trump tampoco lo hicieron, detalló CNN.

Muchas de las acusaciones en la demanda han sido hechas anteriormente por Mary Trump, incluso en su libro, donde dice que fue eliminada del testamento de su abuelo como resultado de la muerte de su padre.

Afirmó que su tío Robert Trump supuestamente le explicó que fue excluida porque su padre murió de alcoholismo y que no estaba cerca para heredar una parte de la fortuna. También comentó que a su abuelo no le agradaba su nuera, madre de Mary.

JUST IN: Mary Trump sues President Trump and his siblings for fraud, calling it the family "way of life" https://t.co/dMzREIXDk5 pic.twitter.com/UY8muySPnc

— CNN Politics (@CNNPolitics) September 24, 2020