Pescador halló tercer cadáver en Central Park de Nueva York en menos de un mes

El cuerpo de un hombre fue encontrado en un lago en Central Park ayer por la mañana, siendo el tercer cadáver hallado este mes en el más famoso y tradicionalmente apacible parque de Nueva York.

Luis Castoire estaba pescando en Harlem Meer, un lago en la esquina noreste de Central Park, alrededor de las 11 a.m., cuando enganchó el cuerpo y lo sacó a la superficie, según NYPD.

“Pensé que estaba viendo un fantasma”, dijo Castoire a NBC News. “Sentí un golpe, mi gancho se había atascado… Cuando fui a levantarlo, vi que se levantaba la pierna y luego vi el resto del cuerpo (…) Fue devastador, realmente devastador. No podía creerlo con mis propios ojos, simplemente no podía”. Él y otros pescadores llamaron rápidamente a la policía.

La víctima, un hombre de unos 30 años, no ha sido identificado. Fue declarado muerto en el lugar, pero no se ha determinado la causa del deceso, reportó Pix11.

“No creo que pueda volver a este parque y poder pescar, sabiendo que enganché un cuerpo”, agregó Castoire.

El primer cadáver se encontró el 7 de septiembre (Labor Day): un hombre flotando en el lago cerca del Loeb Boathouse, en el extremo sur, calle 59, cerca del puente Gapstow.

Unos días después, el viernes 18, un hombre de 59 años fue hallado muerto cerca de West 109th Street y West Drive.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

