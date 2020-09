Esto debes saber de las Elecciones 2020: Biden y Trump se darán “con todo” en primer debate

La polémica nominación de la jueza Amy Coney Barrett tras la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg fue el tema que dominó la agenda electoral de esta semana, ya que los demócratas exigen que sea el ganador de la contienda del 3 de noviembre quien nomine para esa posición.

Sin embargo, el presidente Donald Trump logró salirse con la suya y tras nombrar a su candidata, los republicanos apuntaron el 12 de octubre como el inicio de las audiencias en el Senado para su confirmación, informó Lindsey Graham (Carolina del Sur), presidente del Comité Judicial.

A dos días del debate presidencial, los disturbios, la violencia policial y el conflicto racial siguen siendo parte de la agenda, así como las consencuencias de la pandemia de COVID-19.

No hay vuelta de hoja: Estados Unidos está dividido. Los aspirantes presidenciales toman posiciones encontradas, pero mientras el demócrata Joe Biden llama a la conciliación y, por primera vez a rajatabla, rechaza la violencia y destrucción en las protestas, el republicano Trump niega que haya un problema racial, además de atizar el fuego con su lema: “¡Ley y orden!”.

1. El reto del debate será para ambos candidatos presidenciales, pero principalmente para Biden, quien deberá evitar “actos fallidos”, errores de datos y vacilaciones, debido a que el presidente Trump aplicará su conocida técnica de ataque-contraataque y burlas. La cita es en Cleveland, Ohio, el martes 29 a las 9:00 p.m. del Este. Aquí los detalles.

2. El voto latino es clave para ambos candidatos, pero los 32 millones de votantes elegibles no servirían de nada ¡si no van a las urnas! Por ello, Voto Latino y Fuse Media, lanzaron una nueva estrategia para que la comunidad latina se anime a ejercer su derecho.

3. Las más recientes encuestas de Político-Morning Consult, NBC-WSJ-Telemundo y NPR revelan una ventaja para Joe Biden, pero no lo suficiente como para asegurar su triunfo contundente.

4. El nuevo paquete de estímulo económico se ha convertido en un arma de doble filo para la campaña electoral, ya que el presidente Trump puede presumirlo como un gran logro de su mandato, pero los demócratas también tienen esa oportunidad señalando que presionaron al republicano para que doblara las manos. La discusión, sin embargo, sigue estancada… y la gente padeciendo falta de dinero.

5. ¡Biden tiene razón! “Estados Unidos no puede prosperar si los hispanos no prosperan”, así lo dijo este sábado durante en una entrevista con MSNBC.

Paul Auster: “Lo que ha hecho la administración republicana de Trump en estos cuatro años es desmantelar de manera muy sistemática el gobierno… La democracia está amenazada. Trump trata de suprimir la votación. Está cerrando funciones de la oficina de correos cuando más se necesitan para que los votos por correo lleguen tarde y no sean contados”.

El presidente Trump y la primera dama Melania Trump acudieron a la escalinata del edificio de la Corte Suprema, donde se rindió homenaje a la jueza Ginsburg, pero el republicano no fue bien recibido por los estadounidenses que también acudieron y gritaron: “¡Voten para sacarlo!”. El presidente no soportó y se fue a los pocos minutos.

Here is Trump getting booed as he stands behind RBG’s casket at SCOTUS. The crowd then chants “vote him out” and “honor her wish.” He shuffles away pretty quickly. pic.twitter.com/gTUh2Ab8db

— Mark Joseph Stern (@mjs_DC) September 24, 2020