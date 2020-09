Las condiciones “horrendas” en las que ICE tiene a inmigrantes

Congresistas estadounidenses denunciaron este sábado la “horrible” situación en la que se encuentran las inmigrantes presas en el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, tras realizar una inspección de esa cárcel para investigar múltiples acusaciones sobre esterilizaciones forzadas y otras cirugías sin el consentimiento de las detenidas.

“Lo que oí ahí es horrendo… mujeres llorando, con dibujos hechos con lápiz pidiendo ser liberadas… contándonos sus historias… fueron sometidas a procedimientos y no les dieron información sobre qué les hicieron”, declaró la congresista Nanette Díaz Barragán (CA) en un video publicado en Twitter, tras finalizar el recorrido por la prisión.

Just finished an oversight visit at the ICE facility in Irwin County. Here’s what I saw https://t.co/4zoEOWR1cC

— Nanette D. Barragán (@RepBarragan) September 26, 2020