‘Despierta América’: Controversia por la visita de Sarita, la hija de José José en el aniversario de su muerte

Todo lo que pasó en el show y lo que dice la gente

Tal como te contamos, en el primer aniversario de la muerte del José José, ‘Despierta América’ tuvo en exclusiva a Sarita Sosa, la hija menor de ‘El Príncipe de la Canción’, y su visita desató la controversia entre los seguidores.

A través de las redes sociales el público le reclamó al show de las mañanas de Univision, que hayan invitado solamente a Sarita y no hayan tenido a José Joel y Marysol, los hijos mayores, que, como es de público conocimiento, llevan una larga pelea tanto en vida del padre de los tres, como en este momento por la herencia.

COBERTURA DE LOS HERMANOS SOSA:

“nava_mariaelena: Esto está muy mal yo no veré más este programa es un insulto traer a este mujer para todos los MEXICANOS es una grosería no se nos olvidó lo que hizo y por qué no llevar a sus otros hijos mejor no llevar nada y no ofender a todos los Mexicanos 😡😡😡😡😡👎👎👎👎”.

“heidiolague: Según ellos se cuidan del covid y están compartiendo el mismo micro”.

“gonbernal1: Esa música me causa 🤮🤮🤮👎👎💩💩”.

“silvera2521: Porque no invitaron @marysol_sosa y su hijo ellos si sabe recordar a su papá con amor .. a esta mujer no se le cree nada .. no le importa hacer La Paz con sus hermanos ..”.

“osa_1219: Cómo pasan está muchacha tan Diabólica es q no tenían nada más que televisar flojos atendidos se les olvidó como puso afirmar a José José aprovechadora”.

“jorgeperez7541: Que homenaje tan poco serio,el señor se volvería a morir al ver esta miseria 🤨”.

También hubieron mensajes positivos hacia Sarita, de quienes reconocieron que tenía una gran talento y una gran voz heredada de su padre.

“zoraidarodriguez: Sarita se ve una muchacha muy educada y muy bonita Dios la bendiga a ella y toda su familia Me 😍la entrevista ❤️🌹”.

“ingridsofiaprado: Hermosaaaaaaaa!!!!’Igualita a su Padre tanto por dentro como por fuera ❤️ CON UN HERMOSO CORAZÓN IGUAL QUE EL!!! DIOS TE PROTEJA Y CONTINÚE BENDICIENDO AÚN MÁS PRECIOSA 🙏🏻❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻”.

“domenicamena: Hermoso. Me encanta la paz que inspiran ella y su madre. Muy lindo homenaje a su padre como a él le hubiera gustado. Sin polémicas sin dimes ni diretes”.

“nynna1280: Muy linda e humilde Sarita❤️”.

“rouss0915: Bella idéntica a su padre”.

Como te hemos mostrado, para algunos fue un error y para otros un acierto, sobre todo teniendo en cuenta que de los tres hermanos no solo es la más cuestionada, sino también la que nunca da entrevistas.

De hecho, aunque ni Marysol, ni José Joel estuvieron en el show, sí ‘Despierta América’ compartió en sus redes sociales el evento que los hijos mayores le hicieron a su padre en México.

KARAOKE Y DISTANCIA SOCIAL:

Durante el show, también hubo un karaoke, Karla Martínez, Alan Tacher y Raúl González participaron junto a Sarita desde el estudio, y Francisca Lachapel y Carlos Calderón desde sus casas. Todos cantaron ‘Gavilán o Paloma’… Hasta ahí sería solo un contenido más dentro del especial. Pero, llamó la atención que todos compartieron el mismo micrófono y al final del tema, rompieron el distanciamiento social.

Estuvimos investigando al respecto, y las pocas personas que son invitadas a cualquiera de los shows de la cadena, incluido ‘Despierta América’, tienen que pasar por un estricto cuestionario de salud, algo a lo que Sarita habría tenido que someterse.

Karla Martínez y Alan Tacher ya tuvieron COVID-19 y ambos se han recuperado, Raúl González se hace pruebas casi semanalmente y en todas ha dado negativo. Sin embargo, como el doctor Juan Rivera, explica en el propio show, aun la incertidumbre sobre el virus es grande por lo que el distanciamiento social, evitar el contacto y compartir diferentes cosas, como en este caso un micrófono, es una de sus mayores recomendaciones para evitar el contagio o la posible reinfección.