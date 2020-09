El día que Trump se habría burlado de IRS por devolverle $10 millones en impuestos, recuerda exabogado

Aprovechando el reporte sobre el pago de impuestos del presidente Donald Trump, su exabogado personal, Michael Cohen, compartió una página de su libro donde afirma que el mandatario se burló de la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) porque le devolvió $10 millones de dólares.

Cohen señaló que todo lo que ha dicho sobre el presidente Trump está probado al ciento por ciento.

“En la página 94 de mi libro… Trump me mostró 10 millones de dólares de ‘reembolso’ del IRS y exclamó: “¿Puedes creer lo jodidamente estúpido que es IRS? ¡Son tan estúpidos!”, le habría dicho el mandatario.

En la página se lee que el presidente Trump, conscientemente, evadía el pago de impuestos como correspondía.

Everything I have stated about @potus @realDonaldTrump has been proven100% #TRUE! On page 94 of my #1 book #Disloyal @nytbestsellers_ , #Trump showed me a 10 million dollar #IRS “refund” check and exclaimed, “Can you believe how fucking stupid the IRS is?”…they are so stupid!” pic.twitter.com/KzkBGYLK64

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) September 27, 2020