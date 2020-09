En qué consiste la diputación migrante para la Ciudad de México

Los llamados "chilangos" que viven en el extranjero pueden competir por esta posición

Tras una larga batalla en tribunales electorales, los defensores de la diputación migrante en el Congreso de la Ciudad de México lograron su objetivo: en 2021, los inmigrantes nacidos en la capital mexicana que vivan en cualquier parte del mundo podrán postularse para esa posición y votar por su representante.

A diferencia de otras figuras similares en México, como en Chiapas o Zacatecas, esta figura tendrá como titular a alguien que viva en Europa, Medio Oriente, América Latina o Estados Unidos, aunque deberá viajar o residir durante un periodo de tres años en la Ciudad de México para cumplir sus funciones.

“La diputación migrante tendrá el mismo derecho que un diputado de alguno de los distritos de mayoría relativa que se elige en la ciudad. Tendrá plena representación, en este caso, de la comunidad migrante”, explicó Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). “Tendrá posibilidad de presentar iniciativas de ley, participar en las que propongan los demás integrantes del Congreso y una auténtica representación… es un gran tema”.

El Congreso de la Ciudad de México está integrado por 66 diputados, 33 de los cuales son por mayoría relativa y 33 por mayoría proporcional, mejor conocidos como plurinominales.

En el caso de los primeros los aspirantes pueden ser independientes, pero de los segundos solamente los partidos pueden proponerlos en una lista que dependerá de la votación que reciba el partido.

La nueva figura del diputado migrante será plurinominal, es decir, los aspirantes serán integrados en la lista correspondiente de los partidos. No hay posibilidad de que un aspirante independiente opte por competir.

“La postulación únicamente es por medio de partidos políticos”, reconoció Velázquez. “Las candidaturas sin partido, en el caso de diputaciones proporcionales, no contempla esa figura”.

Afirmó que el problema de integrar esta figura era el distrito al que representaría, ya que al ser personas que viven en el extranjero, no podían liderar una región en la capital mexicana, por ello se optó por la vía plurinominal.

“Dadas todas las lagunas (legales) integramos un comité y éste analizó todos los pormenores… Lo primero que se encontró es que por mayoría relativa no era posible, no había ningún mecanismo, que hiciera posible integrarlo en algún distrito, lo ideal era hacerlo por representación proporcional”, reconoció el consejero.

El ganador será aquel cuyo partido reciba el mayor número de votos en el extranjero.

“El partido político que reciba el mayor número de votos en el extranjero será el que deberá tener como primer lugar de lista plurinominal al diputado migrante”, acotó Velázquez.

Las actividades

Este representante será un miembro como cualquier otro del Congreso local, es decir, deberá seguir las leyes y reglamentos internos sobre integración de comités y sesiones ordinarias y extraordinarias.

Las propuestas de ley o reformas que ofrezca pueden ser de cualquier tipo sobre la capital o que impacten directamente a la comunidad migrante.

“Tiene la posibilidad de proponer soluciones que ellos estimen de sus problemas al regreso a la Ciudad de México o quienes viven fuera”, indicó. “Eso deberá ser aprobado por el Congreso en su generalidad. La problemática, sin duda, qué mejor que ellos para presentarla. Puede haber proyectos que no son necesariamente en la propia de la Ciudad de México”.

Sobre la asistencia a las sesiones, Velázquez indicó que el ganador deberá analizar si le conviene vivir en la Ciudad de México o viajar durante los periodos correspondientes, aunque podría haber otras opciones como la asistencia por videoconferencia, como ocurre actualmente debido a la pandemia de coronavirus.

“La representación estaría en términos a su asistencia a las sesiones, tendría que sujetarse al reglamento de sesiones”, acotó el consejero. “No necesariamente tendría que vivir, sino acudir a las sesiones, sujetarse a esos periodos”.

Desde 2012, los inmigrantes originarios de la CDMX pueden votar por su Jefe de Gobierno. En la elección del 2018 se recibieron más de 20,000 votos, indicó Velázquez.

#Elecciones2021 | ¿Cómo registrar una canditatura para #DiputaciónMigrante? Esta figura representará a la comunidad capitalina residente en el extranjero en el #CongresoCDMX. Conoce los requisitos 👇 pic.twitter.com/ygcDmlRtkK — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 27, 2020

Proceso y campañas

El 11 de septiembre comenzó el periodo electoral de la Ciudad de México, lo que permite a los partidos comenzar a buscar a sus posibles candidatos a la diputación migrante, para integrarlo a su lista plurinominal.

Entre el 22 y el 29 de marzo del 2021, los partidos deberán presentar las solicitudes de registro, las cuales deberán ser revisadas y aprobadas por el Consejo del IECM.

Las candidaturas aprobadas podrán obtener su registro a finales de ese mes o principios de abril y ese mismo mes comenzarán las campañas, indicó Velázquez.

Debido a que los partidos políticos mexicanos no pueden destinar fondos a hacer campaña en el extranjero, la figura del diputado migrante deberá promoverse a través de medios alternativos, como redes sociales, pero el IECM lanzará un portal donde los aspirantes podrán colocar sus propuestas.

“Los partidos políticos no pueden generar propaganda política fuera del territorio mexicano… es una de las prohibiciones”, acotó el experto. “No puede hacerse campaña en el extranjero, no se pueden contratar espacios de radio y televisión. Se está proponiendo una estrategia con mecanismos de comunicación, como redes sociales, que no invaden los espacios públicos del país”.

Velázquez indicó que hay varias implicaciones legales si los candidatos hacen propaganda en otro país, ya que se podrían violar leyes mexicanas y las de la nación donde reside, incluso con problemas de seguridad nacional.

Requisitos

Cualquier persona nacida en la Ciudad de México podría postularse para ser diputado migrante, si cumple los siguientes requisitos: