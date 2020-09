Expulsan de Uxmal por desmanes a integrantes de Acapulco Shore y Guerreros 2020

El comportamiento de los jóvenes fue indignante

Influencers y participantes de “reality shows” de México causaron un indignante alboroto en la zona arqueológica de Uxmal, Yucatán.

Lo que comenzó como una invitación para promover el lugar, terminó en escándalo pues personajes como Tadeo Fernández y Luis Caballero de Acapulco Shore, integrantes de Guerreros 2020 y la youtuber Dhasia Wezka, no siguieron las reglas y fueron expulsado.

“La Comisión rechaza enérgicamente y señala la mala disposición en el actuar de las personas que visitaron la zona arqueológica de Uxmal, conocidos en los programas televisivos como integrantes de Acapulco Shore y que popularmente se les ha denominado como influencers, toda vez que violaron flagrantemente los protocolos de seguridad e higiene establecidos al momento de visitar el sitio, razón que hizo al personal de custodia del INAH de Uxmal actuar en consecuencia a sacarlos del sitio, debido a que estos jóvenes nunca tuvieron ni la actitud, ni la disposición de estar en sintonía con las medidas ya establecidas para la visita, visibles desde la entrada al parador turístico de la zona y aún dentro de la misma, era demasiada la reincidencia en desobedecer las instrucciones del personal”, señaló en un comunicado la Comisión de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adscrita al Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTC).

Dichos personajes se habrían negado a seguir las medidas sanitarias por COVID-19, arrojaron basura y lanzaron amenazas al personal tras ser expulsados.

“No esperamos una disculpa pública de esas personas porque consideramos que no son capaces de dimensionar sus actitudes ni tener conciencia de los tiempos que vivimos, así como tampoco del enorme daño que pueden causar con su ejemplo de inmadurez, que promueve la irresponsabilidad dentro del sitio, por lo que el llamado es hacia las personas que lean el presente boletín a no replicar lo que lamentablemente ocurrió con la visita de esas personas. Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento, antes, durante y después de ingresar a cualquier sitio arqueológico, la distancia social de al menos metro y medio, el lavado constante de manos y por demás está decir, que deberán seguir las indicaciones del personal que labora en el sitio, respetar los señalamientos ahí puestos, así Como no dejar basura en el lugar, ni andar gritando desenfrenadamente, mucho menos amenazar al personal que ahí labora”, concluyó el informe.

